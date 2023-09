A cura della Redazione

Attimi di paura ieri pomeriggio all'ospedale Maresca di Torre del Greco.

A rendere noto quanto accaduto, il gruppo Facebook Nessuno Tocchi Ippocrate, che denuncia le aggressioni ai danni del personale sanitario in Campania.

Secondo la ricostruzione, un paziente in stato di agitazione ha sfilato la pistola ad una guardia giurata in servizio presso il pronto soccorso del nosocomio di via Montedoro, minacciando il personale sanitario. "Sono stati alcuni operatori di pronto soccorso a sfilargli l’arma dalle mani - riferisce Nessuno Tocchi Ippocrate - Naturalmente la paura è stata tanta, sono state allertate le forze dell’ordine, che sono giunte sul posto ed hanno riportato la calma identificando l’aggressore. Per poco non ci è scappato il morto, anzi poteva essere una carneficina".

Il gruppo Facebook alla fine conclude: "Purtroppo lo ripetiamo da tempo, una sola guardia giurata non basta a garantire la sicurezza nei pronto soccorso".