A cura della Redazione

Sabato 30 settembre si terrà il mercatino dei libri scolastici organizzato dal Forum dei giovani di Torre del Greco. L’evento si svolgerà presso la Tensostruttura La Salle dalle ore 11:30 alle ore 16:30. «Un luogo scelto non solo come punto di incontro tra vari istituti scolastici - dichiarano i consiglieri del Forum - ma per valorizzare spazi comunali che con tali iniziative sono vissuti sempre di più dalla città e soprattutto dai giovani».

Questa edizione del mercatino riprende un progetto nato tempo fa e si inserisce nella serie di iniziative promosse dal Forum negli ultimi anni dirette in particolar modo agli studenti. La giornata offrirà a tutti i ragazzi l’opportunità di scambiarsi libri scolastici usati incentivando così la cultura del riuso, fondamentale per il risparmio economico e ambientale.

«Il presente ci chiama a una sfida impellente: educarsi ed educare al riutilizzo delle risorse eliminando sprechi inutili e dannosi per l’ambiente. Ogni occasione può essere buona per impegnarci, anche partendo dai libri scolastici», dichiara Flavia Orlandino, presidente del Forum. L’iniziativa sarà importante anche per avvicinare gli studenti all’organo giovanile che da anni dà voce agli interessi della gioventù cittadina.

Per maggiori informazioni sull’evento è possibile recarsi alla sede del Forum dei Giovani di Torre del Greco sita a Palazzo Baronale o consultare la pagina social ufficiale.