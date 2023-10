A cura della Redazione

Doposcuola per i ragazzi e corsi di ginnastica e ballo per la terza età: sono le prime attività legate al progetto “Sportiva-mente: viaggio di inclusione tra i quartieri ritrovati” avviate a Torre del Greco (Napoli) a settembre e destinate a proseguire fino a inizio 2024. L'iniziativa, promossa in qualità di ente capofila dall’associazione Ro.Di. Danza Asd e Culturale (affiliata a Opes) di Rosa Montella e finanziata da Sport e Salute Spa nell’ambito del bando “Sport di tutti-Quartieri 2021” riparte, dunque, a tutta velocità dopo la pausa estiva concentrando le proprie attenzioni su giovanissimi e anziani.

In particolare, nei giorni scorsi, sono iniziate le attività di doposcuola all’interno della parrocchie San Vincenzo a Postiglione e del Preziosissimo Sangue. Contestualmente si sono aperti i corsi di ginnastica dolce e ballo riservati agli anziani e curati in collaborazione con l’associazione Terza Giovinezza.

A breve, invece, ripartiranno le attività di danza e la ginnastica nella sede della Ro.Di. Danza di via Circumvallazione, le lezioni di judo e difesa personale presso il centro sportivo Apd Ginnastica e Arti Marziali e quelle di calcio per bambini e ragazzi curate dal centro sportivo C&G Oliviero.

Il mese di ottobre poi sarà il mese della prevenzione con i corsi di primo soccorso (BLSD) a cura dell’associazione Oltre il Cuore e dei corsi di canto e recitazione presso la parrocchia di San Vincenzo a Postiglione.

Il progetto mira, attraverso il coinvolgimento di quindici realtà associative cittadine e otto strutture dislocate in tutta la città, a favorire la partecipazione di più di 500 soggetti appartenenti alle cosiddette categorie fragili.