A cura della Redazione

"Evacuate!". Firmato il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. Un falso, un'opera di sciacallaggio sul dramma che stanno vivendo i residenti di Pozzuoli e dell'area flegrea, scossa da continui sciami sismici anche di intensità forte.

La missiva - lo ribadiamo, si tratta di un documento farlocco - si è diffusa rapidamente sui social e sulle app di messaggistica. E' stata scritta su carta intestata palesemente contraffatta ma che riporta il logo della Città di Torre del Greco. In calce, la sottoscrizione, anch'essa "pezzotta" del sindaco Mennella.

Riporta in oggetto un non meglio precisato “Piano di evacuazione Torre del Greco”. Scritta in un italiano estremamente approssimativo, descrive “una onda sismica (terremoto) di magnitudo 4.2 della scala”, arrivando a chiedere “a tutti i cittadini di mantenere la calma e chiediamo gentilmente di recarsi ai piani e punti di evacuazione”.

“Quanto accaduto nelle ore scorse è di una gravità inaudita - ha tuonato il primo cittadino -. Chi ha agito, l’ha fatto per destabilizzare l’ordine pubblico e creare infondate preoccupazioni tra la popolazione, già turbata da quanto sta avvenendo nella zona dei Campi Flegrei. Oltre a smentire categoricamente quanto riportato nella lettera fatta circolare artatamente, abbiamo anche provveduto a dare mandato agli uffici preposti per presentare denuncia alla polizia postale. Scoveremo questi farabutti che ‘giocano’ ad aizzare le folle, procurando falsi allarmi”.

“Sono state decine le telefonate giunte ai centralini del Comune - sottolinea ancora Mennella -. Se si presta la minima attenzione, si capisce come lo scritto sia palesemente falso. Purtroppo, in uno stato come quello attuale, nel quale la popolazione vive una fase di paura e preoccupazione, ogni minimo segnale può essere interpretato negativamente. Per questo motivo, con l’aiuto delle forze dell’ordine, cercheremo di risalire agli autori di questo gravissimo e inaudito falso”.

Giusto per non far mancare nulla, viene anche fornito un fantomatico link per "qualunque informazione" che rimanda a una "sezione evacuazione" presente sul sito istituzionale del Comune. Si parla poi di "forze militari" pronte a intervenire per "assistere tutti all evacuazione (senza apostrofo, ndr) data 03/10/2023". Infine, in relatà la firma di Mennella non c'è, compaiono soltanto nome e cognome scritti in stampatello (adesso i documenti vengono firmati digitalmente).