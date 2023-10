A cura della Redazione

Sarà avviata dal prossimo 19 ottobre la refezione scolastica nelle scuole di Torre del Greco (infanzia e primaria). L'iscrizione al servizio può essere effettuata, solo on line (clicca qui), tramite SPID o CIE, dal 9 al 17 ottobre prossimi. L'avviso diffuso dal Comune è rivolto sia ai nuovi utenti che a quelli già registrati, che dovranno dunque confermare l'adesione.

Per gli alunni con intolleranze alimentari è necessario rivolgersi allo sportello Pubblica Istruzione prima di presentare l’apposita domanda.

IL COSTO PER SINGOLO PASTO

Il costo dei pasti per l’anno scolastico in corso è stato stabilito con delibera di giunta. Previste cinque fasce, oltre a quella che sancisce la gratuita totale: prima fascia infanzia 0,90 euro, primaria 0,94; seconda fascia infanzia 1,50 euro, primaria 1,60; terza fascia 2,50 euro, primaria 2,70; quarta fascia infanzia 3 euro, primaria 3,26; quinta fascia infanzia 3,40 euro, primaria 3,70. Prevista la riduzione “fratello” pari al 50% della tariffa di ogni singola fascia, che si applica per il secondo ed il terzo figlio iscritti al servizio. Dal quarto figlio in poi il servizio è gratuito.

«Considerando che il servizio negli ultimi due anni è sempre partito a metà novembre - afferma l’assessore Mariateresa Sorrentino -, possiamo ritenerci soddisfatti di avere di fatto anticipato di un mese l’avvio della refezione scolastica. Altro elemento importante è che, nonostante gli aumenti dei prodotti e più in generale dell’intero mercato, i costi non hanno subito alcuna variazione. Attenzione focalizzata anche alle materie prime: lo scorso luglio ho personalmente partecipato ad un incontro con i referenti del dipartimento di nutrizione dell’Asl Napoli 3 Sud, nel quale si è discusso delle risultanze dei lavori della commissione mensa. Obiettivo pianificare i menu, andando incontro da un lato ai gusti dei bambini e dall’altro focalizzando l’attenzione sulla necessità di ridurre il più possibile gli sprechi».