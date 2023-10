A cura della Redazione

Auto a fuoco nella notte a Torre del Greco. Come riferisce Tele Torre, l'incendio è divampato nel parcheggio di via Circumvallazione, distruggendo in pratica tre autovetture.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Indagini in corso per chiarire se l'evento sia stato di natura accidentale o dolosa.