Si terrà sabato 28 ottobre, alle ore 20.30, l’esibizione di Gabriella Di Capua Quartet con “In the night” (opening affidato a Maurizio Giobbe trio), inizialmente programmata per il 14 ottobre. È la decisione assunta dall’amministrazione comunale e dall’ufficio Cultura per evitare che l’iniziativa, programmata all’interno del complesso degli ex Molini Meridionali Marzoli, andasse ad interferire con altre manifestazioni che interesseranno il territorio di Torre del Greco nel prossimo fine settimana.

Questo non modifica le altre invece le altre date previste nell’ambito della rassegna “Voci d’autunno dedicate a Giogiò Cutolo contro tutte le violenze” i cui primi tre appuntamenti (l’omaggio a Peppino di Capri di Iacentivo e della sua virtual band, Newpolitanband di Antonio Onorato e “Rint’ ‘o posto sbagliato” di Enzo Gragnaniello) hanno fatto registrare il pieno di pubblico e di consensi. In particolare, l’esibizione di Enzo Gragnaniello sabato scorso è stata da sold out e la prima svoltasi negli spazi all’aperto del complesso di via Calastro.

Restano dunque confermati gli appuntamenti di “Un viaggio tra Stax e Motown” con The Groove out rhythm’n’ blues band (sabato 21 ottobre); Carosonamente di Peppe Servillo e Solis String Quartet (domenica 29 ottobre); “Swing & Sodal” con The Caponi Brothers swing orchestra (sabato 4 novembre); Partenoplay con Maria Bruna feat. Daniele Sepe (sabato 11 novembre). La rassegna si chiuderà sabato 18 novembre con un concerto finale il cui protagonista sarà comuicato nei prossimi giorni. Tutti gli eventi sono previsti negli spazi degli ex molini meridionali Marzoli con inizio fissato alle ore 20.30.