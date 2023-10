A cura della Redazione

Da lunedì 16 a venerdì 27 ottobre sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico nel Comune di Torre del Greco, riservato agli alunni delle scuole cittadine dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado.

Per iscriversi è necessario presentare apposita istanza presso lo Sportello Front-Office di via Circumvallazione n. 50, che per l'occasione osserverà per tutto il periodo considerato il seguente orario di apertura al pubblico: tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Per scaricare il modulo di iscrizione e consultare tutte le informazioni, occorre collegarsi al seguente link: https://istruzionetdg.wordpress.com/trasporto-scolastico.

Il servizio sarà attivo dal prossimo 20 novembre.

I COSTI