A cura della Redazione

E' avvolta dal mistero la morte di Romualdo Tancredi, 44 anni, deceduto lo scorso lunedì mattina mentre si trovava a lavoro a Palazzo La Salle a Torre del Greco, sede del Comune corallino. Tancredi era dipendente comunale in servizio al settore Economato dell'Ente. Lascia la moglie e un bambino piccolo.

Il 44enne è stato trovato senza vita - da un collega - ai piedi delle scale antincendio dell'edificio, dopo una caduta da due piani. Forse un malore, non è escluso neanche possa essersi trattato di un gesto volontario anche se in tanti lo descrivono come una persona tranquilla, serena e gran lavoratore. Trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo. Aveva riportato nella caduta gravi lesioni alla testa, al bacino e agli arti inferiori dovute al forte impatto col suolo.

Nulla ancora è chiaro in questa vicenda. Dubbi e ipotesi che potranno essere dissipati solo dopo che verrà eseguita l'autopsia disposta dal magistrato. Sull'accaduto indagano la Procura e i carabinieri, che stanno visionando i filmati della videosorveglianza.

Romualdo era il figlio di Nicola Tancredi, sindaco di Tortorella, paese del Cilento in provincia di Salerno. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti al primo cittadino dai suoi colleghi delle comunità limitrofe.