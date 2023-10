A cura della Redazione

Riaperti i termini per le iscrizioni al servizio di refezione scolastica nelle scuole di Torre del Greco (nido, infanzia e primaria). In precedenza, una prima "tornata" si era chiusa il 17 ottobre scorso.

Da lunedì 30 ottobre e fino a lunedì 13 novembre sarà possibile presentare le istanze attraverso la piattaforma telematica “Portale Genitori”. Dunque, una buona notizia per i "ritardatari" o chi magari avrà avuto qualche problema nel seguire la procedura on line. O magari, per chi ci ha ripensato.

"Gli utenti che avranno correttamente inviato l’istanza saranno attivati entro le successive 48 ore - fa sapere il Comune -, ovvero a compimento delle attività di controllo effettuate dalla U.O. “Pubblica Istruzione”. Una volta inviata l’istanza, si raccomanda quindi di consultare l’App “ComuncAPP” per verificare l’avvenuta attivazione".

Per gli alunni con intolleranze è necessario rivolgersi allo Sportello “Pubblica Istruzione” prima di presentare la domanda.