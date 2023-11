A cura della Redazione

Le avverse condizioni meteorologiche annunciate per oggi e per sabato hanno convinto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella a spostare gli eventi legati alla rassegna “Voci d’autunno dedicate a Giogiò Cutolo contro ogni violenza” al coperto, in svolgimento a Torre del Greco

Due i concerti che si svolgeranno dunque nella sala principale del cineteatro Corallo di corso Vittorio Emanuele. Si parte con Groove out rhythm’n blues band, che stasera alle 20.30 propone “Un viaggio tra stax e motown”. Si terrà nella struttura posta a ridosso della villa comunale Ciaravolo anche “Swing & Soda” di The Caponi brothers swing orchestra, in programma sabato 4 novembre alle ore 20.30. L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione, che si può effettuare attraverso l’apposita piattaforma presente sul sito del comune (www.comune.torredelgreco.na.it).

La rassegna si avvia a conclusione e cresce l’attesa per gli ultimi appuntamenti. Sabato 11 novembre è in programma Parthenoplay con Marina Bruno feat. Daniele Sepe (opening di Maurizio Giobbe), mentre come annunciato nei giorni scorsi a chiudere “Voci d’autunno dedicate a Giogiò Cutolo contro tutte le violenze” sarà sabato 18 novembre “Raiz canta Sergio Bruni”.

Va avanti anche il cartellone di ArtTorre, la rassegna che ha come protagoniste le compagnie torresi. Questi gli spettacoli programmati per questo fine settimana (per ora confermati nelle aree esterne degli ex molini meridionali Marzoli): venerdì 3 novembre l’associazione Cuore di Gesù presenta “Napule ‘na resata e ‘na canzone” (ore 20); domenica 5 novembre spazio prima all’associazione onlus Gazebo Rosa con “Coralline alla riscossa” (ore 18) e a seguire l’associazione Adagi in “7 minuti” (ore 20.30). Anche in questi casi, gli eventi sono ad ingresso gratuito ma con la necessità di prenotazione utilizzando la piattaforma online messa a disposizione dal Comune