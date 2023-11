A cura della Redazione

"Da oggi al Comune di Torre del Greco vengono conferite le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nell’ambito portuale di rilevanza regionale ricadente nel proprio territorio".

Lo hanno dichiarato in una nota congiunta la consigliera regionale Pd è vicepresidente dell'assistenza regionale, Loredana Raia, e il sindaco della città corallina Luigi Mennella.

"È un risultato importante raggiunto grazie all'adesione del Comune di Torre del Greco, che ha deliberato in tal senso lo scorso 23 ottobre, e a quanto a previsto dall’art. 40 della legge regionale n. 5 del 2021 - spiegano -, con la sinergia della Regione e un lavoro proficuo in sinergia con il Presidente della commissione Trasporti Luca Cascone e gli uffici della Direzione generale per la mobilità".

"Siamo molto soddisfatti perché il Comune di Torre del Greco nella passata amministrazione aveva rinunciato a queste funzioni così importanti - continuano i due esponenti istituzionali -. Da oggi, invece, restituiamo una mission importante al porto di Torre del Greco".