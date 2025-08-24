A cura della Redazione

Partiranno il prossimo 1° settembre le attività del servizio di nido e micronido comunale a Torre del Greco. A darne notizia è l’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella, dopo la pubblicazione delle graduatorie ufficiali sull’albo pretorio del Comune.

Saranno 12 i bambini ammessi al plesso Angioletti di via Giovanni XXIII e 9 quelli che prenderanno posto al Don Bosco di via Del Clero, andando a completare i posti disponibili.

La graduatoria è stata stilata a seguito delle 127 domande pervenute: 71 per l’Angioletti, 50 per il Don Bosco, mentre 6 richieste non sono state accolte (5 prive dell’indicazione del plesso, 1 con documentazione non leggibile). In totale, il servizio potrà accogliere 50 bambini, 25 per ciascun plesso, includendo i piccoli che già lo scorso anno avevano usufruito della struttura e che non avranno ancora compiuto i tre anni.

“L’avvio delle attività il primo settembre – spiega l’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino – rappresenta un traguardo importante: non solo abbiamo ripristinato i servizi all’infanzia, ma li avviamo in tempi utili per l’organizzazione delle famiglie”.

L’assessore ha inoltre annunciato che si lavora già per rendere operativo l’asilo nido di Villa Guerra, una volta ultimato. “L’elevato numero di domande – aggiunge – ci conferma che questi servizi sono fondamentali. Ringrazio tutti i dipendenti dell’ufficio politiche sociali che, con impegno e professionalità, affrontano ogni giorno le difficoltà ereditate per rispondere ai bisogni della città”.