A cura della Redazione

La Regione Campania, con un decreto, ha stabilito l’istituzione del distretto del commercio “Il Vesuvio vista mare” a Torre del Greco, che comparirà in un apposito elenco regionale. Un progetto di ampio respiro, che punta al rafforzamento dell’identità culturale cittadina, mirando a fornire servizi in grado di attirare flussi turistici e stimolare l’acquisto di prossimità, proponendo nuove esperienze attraverso format commerciali innovativi.

I distretti del commercio rappresentano infatti una modalità di valorizzazione territoriale innovativa per promuovere un sistema integrato di servizi e animazione, in grado di innescare dinamiche economiche, sociali e culturali. Tra i soggetti promotori, oltre al Comune di Torre del Greco, le associazione di imprese Ascom, Confesercenti e Assocoral.

«Abbiamo costruito fin da subito un gruppo di lavoro partecipe e collaborativo - afferma il presidente del distretto, Angelo Pica -. Perché il distretto del commercio, se costruito con visione e strategia, può rappresentare uno strumento strategico utile ad incentivare e innovare la proposta commerciale sul territorio di Torre del Greco».

«Partiremo da subito con progetti concreti - prosegue Pica - che prevedono la rigenerazione delle piazzette, l’individuazione di aree da destinare a botteghe artigiane e diverse iniziative in grado di attirare flussi turistici». Si punta, quindi, a migliorare servizi, mobilità e viabilità in primis, con un meccanismo di informatizzazione dei parcheggi attivi e potenziali; decoro urbano e sicurezza. Oltre a questi, ci sarà la costruzione di esperienze legate al patrimonio culturale, quindi mare, enogastronomia ed artigianato. Infine, la comunicazione e animazione del distretto, per espandere le esperienze di acquisto dei clienti, e programmi di incentivazione all’acquisto e supporto alle imprese che si metteranno in gioco.

Una iniziativa che punta al coinvolgimento di istituzioni, associazioni di categoria, imprese e attori interessati a livello locale, che, sotto una regia unitaria, promuovono lo sviluppo della città.