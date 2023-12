A cura della Redazione

Babbo Natale, gli elfi e gli altri personaggi cari ai bambini e agli adulti sono pronti ad invadere Torre del Greco. Un’invasione festosa che avrà il suo punto centrale all’interno della ristrutturata villa comunale "Ciaravolo" di corso Vittorio Emanuele, dove giovedì 7 dicembre, alle ore 18.30, è in programma l’inaugurazione del Villaggio di Natale, "uno dei regali che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha inteso fare ai cittadini di Torre del Greco in occasione delle feste di fine anno", si legge in una nota di Palazzo Baronale.

Il taglio del nastro avrà una doppia valenza: oltre a sancire l’apertura del Villaggio, all’interno del quale tra l’altro saranno attivi un’area food composta da dieci casette, una pista di pattinaggio e diverse giostrine, sarà allestito anche un palco dove si svolgeranno una serie di iniziative. L’area ricavata all’interno della villa comunale ospiterà anche momenti dedicati a giochi e balli, laboratori e la casa di Babbo Natale.

Inoltre il Villaggio di Natale sarà tappa del trenino che attraverserà le zone del centro, trenino la cui corsa inaugurale è in programma sempre giovedì 7 dicembre alle ore 17.30 dalla zona di piazza Santa Croce. A seguire, dopo il taglio del nastro alla presenza del sindaco Luigi Mennella e delle altre autorità, è prevista una parata di tutti i personaggi presenti all’interno del villaggio, uno show musicale, una performance di magia e l’accensione dell’albero. Alle 20.30, per i più piccoli, spazio ai mister e miss Christmas.