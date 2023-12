A cura della Redazione

Nasce a Torre del Greco il primo bicchiere intelligente. Si tratta di un progetto che mira a combattere il degrado ambientale, contrastare il fenomeno dell’utilizzo della plastica monouso e ridurre lo spreco e la quantità di rifiuti prodotta, in special modo dalla cosiddetta movida.

Come? Attraverso un bicchiere brandizzato che può essere riutilizzato o venduto al cliente pagando un euro di cauzione, cauzione che viene poi restituita quando il bicchiere viene riconsegnato.

Il lancio dell’iniziativa, promossa dall’associazione eco-culturale, è avvenuto nella serata di ieri, domenica 10 dicembre, all’interno del Villaggio di Natale, alla presenza tra gli altri del sindaco Luigi Mennella e dell’assessore alla transizione ecologica Laura Vitiello.

“L’idea – spiegano i promotori del progetto, Michele Intoccia e Andrea Speranza – è quella di arrivare gradualmente a sostituire i bicchieri in plastica monouso, che vengono gettati (e non sempre in modo corretto) dopo il solo primo utilizzo, con bicchieri in polipropilene lavabili e riutilizzabili”.

In pratica, il bicchiere può essere conservato dal cliente o usato in altre serate durante tutta la durata dell’iniziativa, oppure riconsegnato in qualsiasi momento (nel caso specifico presso tutti gli stand presenti in villa comunale, ma in futuro in tutte le attività commerciali cittadine che dovessero aderire all’iniziativa).

“Si tratta – afferma il sindaco Luigi Mennella – di un’iniziativa che si lega alla sempre più impellente necessità di ridurre la produzione di rifiuti. Un aspetto che come amministrazione comunale ci vede impegnati in prima linea. Ci piace che idee di questo tipo vengano poi da ragazzi, a dimostrazione della sensibilità verso le tematiche ambientali che caratterizzano le giovani generazioni”.

Le grafiche presenti sul bicchiere in dotazione presso le dieci casette del Villaggio di Natale sono di Fabio Bove, mentre il prodotto è stato realizzato dall’azienda Ecoverre: “Uno degli obiettivi fortemente voluti e richiesti dall’assessorato alla transizione ecologica – sottolinea l’assessore Laura Vitiello – è stato, per quanto concerne il Villaggio di Natale, un’area food da cui fosse bandita la plastica. L’Italia è al terzo posto della classifica mondiale per utilizzo della plastica e circa il 33% dei rifiuti marini è costituito dalla plastica. Da qui il progetto di sensibilizzare i cittadini ad una maggiore tutela e consapevolezza delle tematiche ambientali e di dare vita, grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione Eco Culturale, al bicchiere intelligente”.

Stando alle notizie in possesso dell’assessore Vitiello, “saranno distribuiti circa 1.300 bicchieri negli stand dell’area food del Villaggio di Natale: potrà essere ritirato previo pagamento di una piccola cauzione, che sarà restituita a fine serata dopo la riconsegna del bicchiere o verrà invece trattenuta se il bicchiere non sarà portato presso uno dei punti autorizzati”.