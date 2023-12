A cura della Redazione

Quattordici spettacoli musicali e teatrali, sette concerti sacri organizzati all’interno delle chiese del territorio, tre fine settimana dedicati ai laboratori per i bambini e sette giorni di animazione lungo le strade del centro cittadino con artisti di strada e trampolieri.

Sono i principali numeri del doppio cartellone di eventi per le festività natalizie promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e coordinato dall’ufficio cultura diretto dal dirigente Gennaro Russo.

Dopo l’inaugurazione del Villaggio di Natale allestito all’interno della villa comunale di corso Vittorio Emanuele, a partire dal prossimo week end prenderanno vita le iniziative della rassegna «Natale a Torre». Proprio la villa comunale del centro cittadino sarà il cuore degli eventi musicali delle feste: si parte venerdì 15 dicembre con «Io canto all’amore» di Pepito Sax, mentre il 16 dicembre è in programma il «Concerto Natalizio» a cura di Le Armonie.

Quattro gli appuntamenti previsti nell’ultima settimana di avvicinamento al Natale: lunedì 18 dicembre Nick Lupetti presenterà «Anni 80 Napoli e dintorni», giovedì 21 dicembre salirà sul palco Ear Buzz con il suo concerto «Ear Buzz Live», venerdì 22 dicembre toccherà a Thayla Orefice con «Incanti di Voce» e sabato 23 dicembre Elvis and Friends presenteranno Rock and Rolls Tribute».

A chiudere la serie di spettacoli organizzati in villa comunale - tutti con inizio alle ore 20 - saranno l’associazione Domina con «Incantesimo di Natale-Favole in villa» (sabato 30 dicembre, ore 10) e la Swingin’ Cafè Society con «Christmas in Swing» (sabato 30 dicembre, ore 20).

Sempre nell’ambito della rassegna «Natale a Torre» previsti quattro appuntamenti al cineteatro Corallo di corso Vittorio Emanuele: martedì 19 dicembre (ore 20) il Centro Danza Alba Buonandi presenterà «La Cantata dei Pastori»; mercoledì 27 dicembre (ore 20.30) toccherà al Divino Jazz Festival con «Fabrizio Bosso Quartet special guest Nico Gori»; giovedì 28 dicembre (ore 20) Luciano e Massimo Salvetti con Lina Nappo saliranno sul palco con «Chi è di scena? Il varietà!»; sabato 30 dicembre (ore 20) La Bazzarra presenterà «Vesuvio Nativitas Mundi». Tutti gli spettacoli saranno a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ugualmente gratuiti i sette concerti di musica sacra previsti dalla rassegna «Aria di Festa» all’interno delle chiese del territorio: dopo l’apertura (lo scorso 9 dicembre) al teatro del Buon Consiglio con il «Natale Incanto» del coro Capri Opera Festival, venerdì 15 dicembre (ore 20) l’associazione culturale Magma presenta «Xmas in the world» nella chiesa Madonna delle Grazie; mercoledì 20 dicembre a Santa Croce ci sarà il «Concerto di Natale» dell’associazione musicale Jubilate Deo; giovedì 21 dicembre nella chiesa del Carmine andrà in scena «A nuvena con Sebastiano Somma» della Flock Produzioni; venerdì 22 dicembre (ore 20) L’orchestra Artemus presenterà il suo «Concerto di Natale» alla chiesa del Buon Consiglio; martedì 26 dicembre (ore 20) a Santa Croce andrà in scena «Com’è bello quel bambino» a cura della ProLoco di Torre del Greco; venerdì 29 dicembre (ore 20) sempre a Santa Croce il «Concerto di Natale» dell’orchestra sinfonica Pavlodar.

Previsti, all’interno del cartellone, una serie di eventi destinati a rallegrare le festività dei bambini: a villa Macrina - nelle mattine di sabato e domenica degli ultimi tre week end di dicembre - saranno organizzati animazione e laboratori gratuiti per i bambini, mentre in tutti i fine settimana ci saranno gli artisti di strada e i trampolieri lungo le strade del centro cittadino per rallegrare piccini e famiglie durante tutte le festività.