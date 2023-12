A cura della Redazione

Strade del centro storico di Torre del Greco libere dalle auto per i fine settimana del periodo delle festività natalizie.

Si parte domani, sabato 16 dicembre per finire con l'ultima giornata, quella dell’Epifania.

È quanto contenuto in un’ordinanza, firmata dal dirigente del settore autonomo polizia municipale Salvatore Visone, nella quale sono contenuti gli indirizzi espressi dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella.

Domani le strade interessate saranno via Diego Colamarino, via Salvator Noto e via Roma (da intersezione con secondo vico Cappuccini a via Vittorio Veneto), per le quali sarà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 15.30 alle 21, mentre l’area sarà esclusivamente appannaggio dei pedoni dalle 17 alle 21.

Le stesse strade, allargate al tratto di corso Vittorio Emanuele compreso tra la Circumvallazione e l’intersezione con via Vittorio Veneto, via Madonna del Principio e il tratto di via Veneto compreso tra via Roma e prima traversa Vittorio Veneto, saranno invece interessate domenica 17 dicembre dal divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7.30 alle 13, mentre l’area pedonale sarà in vigore dalle 9 alle 13.

Nel pomeriggio, divieto di sosta con rimozione forzata dalle 15.30 alle 21 e area pedonale dalle 17 alle 21 tra via Colamarino, Salvator Noto e via Roma.

Lo schema si ripeterà venerdì 22, sabato 23, venerdì 29, sabato 30 dicembre e venerdì 5 gennaio tra via Diego Colamarino, Salvator Noto e via Roma (divieto di sosta con rimozione forzata 15.30-21, area pedonale 17-21), mentre per queste tre strade sabato 6 gennaio sono previsti il divieto di sosta dalle 8.30 alle 13 e il divieto di circolazione dalle 10 alle 13.

Nelle restanti due domeniche (24 e 31 dicembre) le arterie interessate dia provvedimenti viabilistici saranno via Diego Colamarino, Salvator Noto, via Roma, corso Vittorio Emanuele (da secondo vico Cappuccini a via Veneto) e via Veneto (fino a prima traversa Vittorio Veneto) con divieto di sosta con rimozione forzata dalle 9.30 alle 18 e area pedonale dalle 11 alle 18.