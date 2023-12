A cura della Redazione

Niente Ztl per venerdì 22 dicembre a Torre del Greco.

“Vista la concomitante partita di calcio tra la Turris e il Brindisi (valida per il campionato di serie C, girone C), in programma venerdì 22 dicembre alle ore 18.30 - si legge in una nota stampa del Comune torrese -, è stato stabilito che la prevista Ztl in programma nel pomeriggio dello stesso giorno tra via Diego Colamarino, Salvator Noto e via Roma non sarà effettuata. Quindi le suddette strade saranno regolarmente aperte alla circolazione viaria".

Resta immutato il calendario per i giorni successivi.