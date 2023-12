A cura della Redazione

Torre del Greco, tutti pazzi per il Villaggio di Natale: 7mila presenze in due settimane.

Tutti pazzi per il Villaggio di Natale promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e realizzato dalla Bestway Animation all’interno della rinnovata villa comunale di corso Vittorio Emanuele.

A due settimane dal taglio del nastro, numeri record per la principale attrazione delle festività di fine anno a Torre del Greco: già settemila - in larga parte bambini con famiglie - gli accessi registrati dagli organizzatori per ammirare gli spettacoli di animazione portati in scena sul palco allestito in villa comunale o per gustare i prodotti dei dieci punti-food presenti tra i viali del parco pubblico.

Grande successo, inoltre, per le due principali attrazioni del Villaggio di Natale: già duemila i ticket staccati per la pista di pattinaggio e ottocento i «viaggiatori» sul trenino animato da Babbo Natale, il Grinch e gli Elfi della feste. E le sorprese per bambini e famiglie proseguiranno durante il fine settimana, con nuovi spettacoli e laboratori (gratuiti) per i piccini.

Nel fine settimana, intanto, previsti altri due appuntamenti del cartellone di eventi «Aria di Festa» allestito dall’ufficio cultura guidato dal dirigente Gennaro Russo.

Domani, venerdì 21 dicembre, ore 19, l’orchestra Artemus porterà in scena - all’interno del Santuario del Buon Consiglio di Leopardi - il concerto di Natale: lo spettacolo proporrà i più grandi successi musicali dedicati al Natale in un evento che vedrà protagonista l’orchestra in versione pop-sinfonica.

Il programma spazierà dai tradizionali canti di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, come “Tu scendi dalle Stelle” fino ai grandi successi pop come “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey per accompagnare il pubblico alla magia del Santo Natale.

Sabato 23 dicembre, alle ore 20, Elvis & friend presenteranno - all’interno della villa comunale - lo spettacolo Rock & Rolls tribute per gli amanti della musica rock in versione natalizia.