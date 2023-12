A cura della Redazione

Stamani nel chiosco della Parrocchia di Sant’Antonio di Padova in Via Nazionale a Torre del Greco, in occasione delle festività natalizie, il maitre Agostino Coppola ed il pizzaiolo Pasquale Livello del noto ristorante “Lo sbarazzino” di via De Gasperi, hanno deliziato oltre trecento invitati per una pizza a più gusti.

L’incontro, promosso e destinato ai meno abbienti, fortemente voluto dal parroco don Mario Foliero e da Raffaele Borriello, nipote del compianto monsignor Carmine Ascione, ha avuto un notevole riscontro ed apprezzamento da tutti i presenti.