Sarà riaperto oggi, sabato 23 dicembre, alle ore 17 in via straordinaria il parco Salvo D'Acquisto in viale Carlo Alberto Dalla Chiesa a Torre del Greco.

L'intento dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella è quello di dare la possibilità ai bambini, e più in generale alle famiglie, di poter usufruire di uno spazio a loro dedicato e parzialmente riqualificato (con la realizzazione di nuovi servizi igienici, rifacimento delle aree verdi e adeguamento dell'illuminazione) in occasione delle festività natalizie.

I lavori riprenderanno a partire dal prossimo 8 gennaio e riguarderanno in particolare la rampa d’accesso, la zona del laghetto e la sostituzione delle giostrine.