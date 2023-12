A cura della Redazione

Chiusura con il botto per il doppio cartellone di eventi promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella di Torre del Greco in occasione delle festività natalizie.

L’ultimo week end del 2023 sarà all’insegna della musica d’autore e degli spettacoli per i bambini, sia in centro sia in periferia.

Si parte stasera, giovedì 28 dicembre, all’interno del multisala Corallo di corso Vittorio Emanuele: nell’ambito della rassegna «Natale a Torre» Luciano e Massimo Salvetti - insieme a Lina Nappo - presenteranno, a partire dalle 20, lo spettacolo di cabaret «Chi è di scena? Il varietà». Come per tutti gli appuntamenti in cartellone, l’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento dei posti. Sabato 30 dicembre, invece, La Bazzarra presenterà - sempre al multisala Corallo, alle 20 - lo spettacolo «Vesuvio Nativitas Mundi» con Mimmo Miglionico, Isa Danieli e Giovanni Mauriello.

A chiudere la rassegna, la mostra artistica presepiale a cura dell’Atom allestita fino al prossimo 7 gennaio nella sede di primo vico Cappuccini (orari 9.30-13 e 17-20).

Nell’ambito della rassegna «Aria di festa» promossa dal settore eventi e cultura guidato dal dirigente Gennaro Russo, domani 29 dicembre, all’interno della basilica di Santa Croce (ore 20) andrà in scena il «Concerto di Natale» dell’orchestra sinfonica Pavlodar.

L’ultimo week end dell’anno sarà, invece, all’insegna del divertimento per i bambini della periferia cittadina con l’ultimo dei quattro appuntamenti (venerdì, sabato e domenica 29-30-31 dicembre) a villa Macrina con animazione e laboratori gratuiti. Sabato 30 dicembre trampolieri e clown animeranno anche via Scappi con giochi di strada e spettacoli per i più piccoli. Infine, fino al 31 dicembre, proseguiranno gli spettacoli gratuiti all’interno del villaggio di Natale in villa comunale.