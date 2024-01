A cura della Redazione

Un parco pubblico nell’area da 21mila metri quadrati di proprietà della Napoli 3 Sud compreso tra il parco Bottazzi e la zona sottostante Villa delle Terrazze a Torre del Greco. L’idea è dell’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella, che a breve potrebbe ricevere dell’azienda sanitaria, in comodato d’uso, l’intero spazio, destinando all’Asl l’ex mattatoio comunale di via Calastro e alcuni locali posti al piano terra sul retro dell’ingresso principale di palazzo La Salle.

È il senso della delibera, approvata nei giorni scorsi dalla giunta su proposta del vicesindaco Michele Polese, titolare della delega al Patrimonio.

“Il Comune di Torre del Greco – spiegano da Palazzo Baronale – per l’adeguamento alla norma sulle dotazioni minime degli standard urbanistici e per il miglioramento dei servizi al cittadino, ha la necessità di acquisire delle aree da destinare a parchi pubblici”. Allo stesso tempo, l'ASL Napoli 3 Sud “per l’espletamento delle normali funzioni sul territorio, ha la necessità di acquisire dei locali ove allocare” alcuni servizi al cittadino, come “l’unità operativa prevenzione collettiva che si occupa del controllo e della vigilanza per individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza negli ambienti di vita” e “la clinica veterinaria, il cui compito principale è quello di assicurare la piena applicazione delle norme che tutelano il benessere degli animali d’affezione e la cura della loro salute, incentivando la corretta convivenza con l’uomo, nel rispetto dell’igiene e della salute pubblica”.

A tale scopo, “in un’ottica di collaborazione – spiegano il sindaco Mennella e il vicesindaco Polese – i due enti potrebbero addivenire ad un accordo di collaborazione mediante necessario atto di comodato d’uso di beni nella propria disponibilità, oggetto di scambio per il soddisfacimento dei reciproci interessi al servizio del cittadino”.

Per questo motivo la giunta ha inteso demandare al dirigente incaricato al Patrimonio “la predisposizione di tutti gli atti necessari e finalizzati alla predisposizione di un protocollo di intesa finalizzato al comodato d’uso reciproco per la concessione, da parte del Comune di Torre del Greco dei locali dell’ex mattatoio comunale in via Calastro e di parte dell’edificuio La Salle (locali al piano terra, blocco sul retro dell’ingresso princiapale) e da parte dell’ASL Napoli 3 Sud delle aree del parco Bottazzi e del suolo sottostante Villa delle Terrazze (superficie superiore a 21mila metri quadrati)”.