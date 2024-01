A cura della Redazione

Resterà aperto fino al giorno della Befana il villaggio di Natale allestito all’interno della villa comunale di Torre del Greco in occasione delle festività.

A convincere gli organizzatori e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella a prolungare le attività e gli spettacoli messi in campo dalla Bestway Animation in collaborazione con enti no-profit e associazioni del territorio sono stati i «numeri» registrati dallo scorso 7 dicembre: in tre settimane sono stati ventimila i visitatori della principale attrazione delle feste all’ombra del Vesuvio.

«Si tratta di una stima al ribasso - sottolineano gli organizzatori - perché l’ingresso è libero e gratuito e il conteggio delle presenze è stato effettuato sulla scorta delle consumazioni e degli accessi alle attrazioni». Attrazioni come la pista di pattinaggio e il trenino di Babbo Natale, capaci di catturare l’attenzione e di entusiasmare migliaia di bambini, ma anche spettacoli di animazione e musica promossi sul palco allestito al centro del parco pubblico tra le dieci casette dell’area food. Un successo di partecipazione davanti a cui l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare l’apertura del villaggio di Natale fino al prossimo sabato 6 gennaio.