Nuovi libri per la biblioteca comunale Enzo Aprea: sono quelli giunti di recente nella struttura posta all’interno di Villa Macrina.

I volumi sono stati acquistati recentemente grazie ad un finanziamento del Ministero della Cultura, presso le biblioteche torresi e destinati alla pubblica fruizione di tutti coloro i quali si recheranno d’ora e in avanti presso la dimora vesuviana di via Nazionale.

Tutto nasce dai fondi, 4.232,08 euro, riconosciuti lo scorso mese di agosto alla biblioteca di Torre del Greco per procedere nello specifico all’acquisto di libri. Sulla scorta di questo finanziamento, lo scorso ottobre gli uffici preposti hanno “provveduto - si legge in una relazione fatta pervenire al dirigente al servizio biblioteca Gennaro Russo e al sindaco Luigi Mennella - ad avviare una manifestazione d’interesse destinata alle librerie di Torre del Greco per la fornitura dei volumi alla biblioteca comunale a valere sul fondo ministeriale a sostegno del libro e delle filiera dell’editoria libraria” affidando poi alle librerie assegnatarie la fornitura materiale dei volumi.

“Si tratta – spiega il primo cittadino – di una ulteriore conferma circa l’attenzione posta da questa amministrazione al tema della cultura, oltre a quella più volte manifestata sulla valorizzazione degli spazi pubblici cittadini. Nello specifico, abbiamo inteso usufruire di uno specifico fondo per venire incontro alle richieste dei fruitori della biblioteca, che richiedono un costante rinnovo del patrimonio librario pubblico”.