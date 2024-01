A cura della Redazione

Contrasto alle povertà e al disagio sociale, politiche per le disabilità e per la valorizzazione della terza età. Sono le tre reti territoriali che l'amministrazione comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco Luigi Mennella intende promuovere tra tutti gli enti del terzo settore - comprese le parrocchie e gli oratori - che da statuto operano in una delle tematiche indicate.

Per questo motivo, l'ente, attraverso un avviso pubblico firmato dal primo cittadino e dall'assessore alla Politiche sociali Mariateresa Sorrentino, ha deciso di convocare a partire dalla prossima settimana tre distinti incontri.

Si parte il 31 gennaio con gli enti del terzo settore che operano sul tema della povertà e del disagio sociale. A seguire il 5 febbraio per le disabilità e l'8 febbraio per la terza età e le politiche per gli anziani. Tutti gli appuntamenti sono previsti a partire dalle 9.30 nell'aula consiliare di palazzo Baronale.

“L’ambito territoriale sociale N31-Comune di Torre del Greco – si legge nell'avviso sottoscritto dal sindaco Mennella e dall'assessore Sorrentino – in previsione della prossima programmazione prima annualità del V triennio, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 328/2000 e dalla legge regionale 11/2007, intende dare attuazione al principio di sussidiarietà e coprogrammazione, promuovendo azioni per il coinvolgimento dei soggetti operanti nel terzo settore, attraverso la costituzione dei partenariati di rete”.

Ciascun ente del terzo settore interessato “potrà partecipare all’incontro con un massimo di un rappresentante – viene ricordato sempre nell'avviso – inviando comunicazione della propria partecipazione entro e non oltre il 29 gennaio 2024 alla mail: r.testa@comune.torred