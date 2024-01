A cura della Redazione

Presenza della città di Torre del Greco presso la Borsa Mediterranea del Turismo 27ª edizione dal 14 al 16 marzo 2024.

Le associazioni - Sviluppo Area Porto - Fondiaria Oasi Del Vesuvio Per lo sviluppo e la promozione del territorio Torrese, ricco di bellezze naturali come il Vesuvio e il mare, di monumenti storici e del suo artigianato invidiato da tutto il mondo, con il Patrocinio morale del Comune di Torre del Greco, saranno presenti dal 14 al 16 marzo 2024 presso la Mostra d’Oltremare, dove si svolge l’evento della “Borsa Mediterranea del Turismo” alla sua 27 ª ediizione, in un’area espositiva di 12.000 mq, ospita 400 espositori, 10.500, operatori accreditati, 140 buyers, 370 sellers, 26 destinazioni internazionali, 4 workshop B2B tematici: dal 14 al 16 marzo 2024, si dovranno considerare Invitati a partecipare durante la tre giorni, negli spazi a disposizione, gli artigiani delle tradizionali lavorazioni Torresi come: del corallo e dei cammei, dei cantieri navali, dei Produttori di fiori, gli albergatori, i ristoratori, I pasticcieri.