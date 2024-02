A cura della Redazione

Prima seduta del Forum dei Giovani di Torre del Greco.

Sabato 24 febbraio, nell’Aula Consiliare di Palazzo Baronale, all’ordine del giorno della seduta vi era l’insediamento dell’ufficio di presidenza. Il Consiglio ha visto riuniti 22 consiglieri su 24 totali ed è stato presieduto dall’assessore alle Politiche Giovanili Anna Fiore.

“La partecipazione attiva alla vita della nostra comunità è fondamentale per creare un presente e un futuro migliore per tutti - afferma l’assessore -. È per questo che accolgo con gioia l’inizio del nuovo mandato del Forum dei Giovani”.

Segue l’intervento del presidente del Forum Alfredo Izzo: “C’è un’intera platea di giovani che deve essere rappresentata. Non prendiamola con leggerezza. Collaboriamo al fine di portare avanti tutte le attività del Forum. Dobbiamo fare rete con tutti gli attori del tessuto sociale torrese”.

Il presidente sarà coadiuvato nelle operazioni dal vice Cristiano Borriello: “Sono qui per lavorare e portare avanti proposte. Metterò a disposizione dei consiglieri tutta la mia esperienza. Spero che possano fare affidamento su di me. Daremo vita alle commissioni, ognuna delle quali si occuperà di una tematica e dovrà lavorare ai progetti”.

Eletto segretario il consigliere Ciro Cutolo, già facente funzioni nel corso della prima seduta: “Dovremo far fronte alle tante sfide che ci aspettano. Le insidie sono dietro l’angolo e mi piace pensare all’idea di un collettivo che si identifica in un unico corpo e affronta tutte le avversità. Viva il Forum dei Giovani di Torre del Greco”.

L’augurio del Consiglio è che l'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza del Forum dei Giovani di Torre del Greco segni l'inizio di un periodo di collaborazione fruttuosa, innovazione e impegno costante per il benessere e il progresso della comunità giovanile.

“Siamo fiduciosi - dichiarano i consiglieri - di poter portare avanti con determinazione e passione la missione di rappresentare e promuovere i diritti e gli interessi dei giovani, contribuendo così a costruire un futuro più inclusivo e prospero per tutti".