A cura della Redazione

Rispondere da un lato alle esigenze legate al miglioramento complessivo del decoro urbano e dall'altro alla necessità di fornire servizi alla cittadinanza, tutto senza gravare sulle casse del Comune in quanto si fa leva su specifici programmi pubblicitari.

Sono i concetti alla base del programma “Smart City” che l'amministrazione comunale di Torre del Greco ha inteso promuovere attraverso uno delibera approvata la settimana scorsa dalla giunta, su proposta dell'assessora al servizio arredo urbano Laura Vitiello.

Un atto di indirizzo per la fornitura e l'installazione di arredi “tecnologicamente avanzati, che consentono di rispondere all'esigenza di decoro urbano e, allo stesso tempo, di fornire servizi ed utilità alla cittadinanza”.

Del resto, come viene ricordato nella delibera, “in relazione alle dinamiche della cosiddetta 'Smart City', senza peraltro gravare sui bilanci comunali in considerazione della possibilità di installare spazi pubblicitari, e, nel contempo, rispondere ai principi dell'efficacia, dell'economicità e dell'efficienza, si possono perseguire primari obiettivi quali, tra gli altri, la promozione del territorio e la fornitura di servizi tecnologicamente avanzati”.

Per tali ragioni, è stata “valutata la possibilità di realizzare un sistema di arredo urbano che preveda la fornitura ed il posizionamento in luoghi ritenuti idonei, di impianti con funzioni avanzate come ad esempio cestini porta rifiuti, panchine, dissuasori, transenne parapedonali e segnaletica.