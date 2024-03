A cura della Redazione

“Unisciti a noi per pulire le spiagge di Torre del Greco sulla Litoranea”. È l'invito rivolto a tutti i cittadini di Torre del Greco dall'associazione Sempre in pesca, che insieme a Fondalicampania Aps e con il patrocinio concesso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, ha promosso per domani, sabato 9 marzo, un'iniziativa volta alla pulizia delle spiagge del lungomare torrese.

La manifestazione, seguita in prima linea dall'assessore alla transizione ecologica Laura Vitiello, avrà come momento iniziale il raduno di volontari e cittadini alle 9,30 presso il bar Scala di via Litoranea. Qui l'esercito di volenterosi, ai quali saranno consegnati palette, guanti e sacconi messi a disposizione dall'Ente, si muoverà per pulire un ampio tratto di sabbia del lungomare di Torre del Greco.

“Amici e amanti del mare – prosegue l'invito diffuso attraverso i social da Sempre in pesca – è tempo di fare la differenza! Il mare è il cuore della nostra terra, ma purtroppo è sempre più soffocato dai rifiuti. Vogliamo preservare la bellezza naturale delle nostre spiagge e proteggere la vita marina. Ogni pezzo di plastica che rimuoviamo è un passo avanti verso un ambiente più pulito e sano per tutti”.

Di qui l'invito a chi volesse unirsi in questa iniziativa. “Non importa se sei solo o con la tua famiglia, se sei un appassionato del mare o semplicemente desideri dare una mano, ogni aiuto è prezioso! Unisciti a noi per un’esperienza gratificante e divertente, in cui potrai conoscere nuove persone, goderti la bellezza del mare e contribuire a una causa importante”.