A cura della Redazione



Tre, due, uno, via. Ancora tre giorni per la grande rinascita di Torre del Greco. C’è trepidazione per la partecipazione della città alla Borsa Mediterranea del Turismo, che aprirà i battenti giovedì 14 marzo per una tre giorni che si preannuncia entusiasmante fin da ora.

Un’occasione unica. Torre del Greco attende la grande ripresa attraverso il turismo. Un sogno che diventa realtà.

Ci credono tutti: i cittadini, il sindaco Luigi Mennella, il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio e in particolare modo la presidente della commissione cultura e turismo Valentina Ascione, che fin da subito ha creduto nel progetto portato avanti da Gerardo Borriello, presidente dell’Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio, e Carlo Esposito, presidente dell’Associazione Area Porto.

Ma, soprattutto, ci credono gli imprenditori che, ora più che mai, sostengono il progetto di rilancio turistico.

Oltre 10mila operatori accreditati da tutto il mondo potranno fare un viaggio indimenticabile dal mare al Vesuvio.

Un tour ciclabile e pedonale per ammirare i paesaggi mozzafiato che offre la Città del Corallo. Il cuore batte forte solo all'idea di vivere questa avventura straordinaria.

E mentre fervono gli ultimi preparativi per allestire lo stand dedicato alla città di Torre del Greco, nella cornice maestosa della Borsa Mediterranea del Turismo, si avverte l'energia elettrizzante di un evento che promette di trasformare sogni in realtà.

Appuntamento fissato per il 14, 15 e 16 marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli.