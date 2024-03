A cura della Redazione

Ha vinto di recente i campionati matematici a livello regionale: attestato di benemerenza allo studente di 13 anni che si è aggiudicato la manifestazione.

A consegnarlo il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che questa mattina ha accolto a palazzo Baronale Samuel Temperio Magliulo, il ragazzo che frequenta l'istituto comprensivo Angioletti capace, lo scorso 10 marzo, di conquistare il primo posto nella fase regionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo che si è svolta a Capaccio.

Accompagnato dal padre, Samuel ha ricevuto dalle mani del primo cittadino una pergamena, nella quale viene ricordato come sia stato in grado di superare “un'agguerrita concorrenza composta da studenti provenienti da ogni parte della Campania”.

“Oltre ad aggiudicarsi il titolo – ha inoltre ricordato il primo cittadino – si è qualificato per le finali nazionali in programma il prossimo 19 maggio a Palermo. Samuel ancora una volta ha dimostrato la naturale dimestichezza con i numeri, dopo essere stato capace di arrivare in finale lo scorso anno a Milano ai Giochi matematici promossi dall'Università Bocconi. Al giovane alunno dell'istituto comprensivo G.B. Angioletti vanno i nostri complimenti, auspicando per lui successi in campo scolastico e professionale, a cominciare dai futuri impegni che da settembre lo vedranno iscritto al liceo scientifico, nella certezza che saprà esaudire uno dei sogni che custodisce nel suo personale cassetto, ovvero un proficuo percorso universitario presso la facoltà di Ingegneria”.

Emozionato ma visibilmente contento il ragazzo: “Sono felice del successo e mi sto preparando alla finale nazionale – ha detto Samuel Temperio Magliulo – consapevole che se intendo arrivare ai risultati che mi sono prefissato, devo studiare tanto”.

Non a caso, anche oggi Samuel Temperio Magliulo non ha saltato le lezioni a scuola, ma si è allontano - autorizzato dall'istituto - soltanto il tempo strettamente necessario a ricevere l'attestato consegnatogli dal sindaco a nome di tutta l'amministrazione comunale di Torre del Greco.