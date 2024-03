A cura della Redazione

Qui di seguito il comunicato del Forum dei Giovani di Torre del Greco in merito al tentativo di truffa di alcuni malintenzionati che, creando un profilo falso sulla piattaforma Instagram, agivano in nome e per conto del Forum:

“Il Forum dei Giovani di Torre del Greco, attraverso il suo Ufficio di Presidenza, desidera informare la cittadinanza sugli sviluppi relativi al contest di Pasqua lanciato nel corso dell'ultima settimana, con l'intenzione di inaugurare l'inizio delle operazioni del nuovo mandato.

L'iniziativa, che prevede per il vincitore dell'estrazione la possibilità di ricevere in dono un uovo di Pasqua artigianale, è stata utilizzata in maniera illegale da alcuni malintenzionati che hanno cercato di truffare diversi utenti della piattaforma Instagram. I malintenzionati avevano infatti creato un nuovo profilo, sulla piattaforma stessa, a immagine e somiglianza della pagina ufficiale del Forum dei Giovani di Torre del Greco. Il profilo falso agiva per nome e per conto del Forum dei Giovani in maniera completamente illegale, sfruttando il contest e contattando gli utenti in privato, chiedendo, con un apposito form, dati anagrafici e delle carte di credito.

La pagina, creata illecitamente, aveva inoltre pubblicato diverse immagini e grafiche già diffuse dal profilo ufficiale, per tentare di confondere gli utenti.

L’intero Consiglio del Forum condanna fermamente il tentativo di truffa e ne prende le distanze. Le segnalazioni su Instagram avevano già attivato il protocollo di sicurezza della piattaforma, che ha provveduto a chiudere il profilo falso. In sinergia con l'amministrazione comunale, il Presidente Alfredo Izzo ha comunque denunciato il caso alle autorità competenti: Il Forum dei Giovani è un ente pubblico nonché un organo istituzionale. La denuncia è un atto dovuto. Ci auguriamo che nessuno dei nostri seguaci abbia fornito i propri dati al profilo falso.

L'Ufficio di Presidenza desidera sottolineare l'importanza di vigilare attentamente su eventuali tentativi di frode o impersonificazione online. Pertanto, la cittadinanza tutta è invitata a mettersi direttamente in contatto con i Consiglieri o con l'Ufficio di Presidenza in caso di attività sospette legate al Forum dei Giovani di Torre del Greco.

Si ricorda inoltre che il contest pasquale è ancora attivo e si concluderà il giorno 29 marzo con l'estrazione finale in diretta social. Il Forum invita tutti i giovani della comunità torrese a informarsi su come partecipare attraverso i canali ufficiali dell'organo”.