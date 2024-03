A cura della Redazione

Depositi irregolari nei pressi dell'eco-isola installata nell'area del parcheggio Palatucci a Torre del Greco: sono venti le ammende finora elevate ai danni di altrettanti cittadini sorpresi in flagrante o individuati grazie alle telecamere poste nella zona. Il bilancio dell'attività svolta da quando il macchinario è stato messo in funzione nell'area di sosta via Alcide De Gasperi, viene dal Comando di polizia municipale dopo specifica richiesta del sindaco, Luigi Mennella.

L'ultimo caso è di pochi giorni fa: un soggetto che aveva lasciato una serie di cassette e anche bidoncini per vernici, è stato infatti rintracciato dagli agenti della polizia locale e immediatamente sanzionato.

Le dichiarazioni del primo cittadino Luigi Mennella

“L'attività messa in atto per scongiurare la pessima prassi di depositare nei modi meno opportuni i rifiuti – spiega il primo cittadino – va avanti e sta dando significativi risultati. In particolare, gli accorgimenti adottati per 'proteggere' le tre eco-isole installate in città (oltre a quella del parcheggio Palatucci, sono attive da alcune settimane quelle sistemate in piazza della Repubblica e a ridosso della stazione Eav di Leopardi), hanno permesso di individuare diverse persone che avevano abbandonato rifiuti di vario genere, nel più totale dispregio delle normative vigenti, oltre che del saper vivere”.

E proprio su quest'ultimo aspetto si apre un'altra questione, per tanti versi annosa, quella relativa all'abbandono indiscriminato degli ingombranti: questa mattina a via Plebiscito, a pochi passi da palazzo Baronale sono stati abbandonati una serie di “scarti” provenienti per la maggior parte una camera da letto. “Non è l'unico caso che si registra in città – ammette il sindaco Luigi Mennella – ma sicuramente è quello più emblematico, perché compiuto a pochi passi dalla casa comunale. Oltre ad aver proceduto alle segnalazioni del caso alla polizia municipale, che si è già attivata per provare a risalire all'autore di questo scempio attraverso le immagini che potrebbero avere catturato gli impianti di videosorveglianza posti in zona, mi sento di rivolgere un appello ai cittadini, alla parte sana di Torre del Greco: più segnalazioni sono giunte in merito al deposito irregolare ma nessuna ha saputo fornire indicazioni sui possibili autori di un atto che, visto come sono stati sistemati sul marciapiede questi scarti, ha avuto bisogno di un po' di tempo per essere ultimato. Come detto in passato, l'auspicio è che oltre alla comunque significativa indignazione popolare, ci sia anche una collaborazione più fattiva. Indicare l'abbandono e non saper fornire notizie sui modi, i tempi e ancor di più sugli autori dello stesso, non favorisce purtroppo il lavoro dell'amministrazione, intenta in primis ad individuare, sanzionare o ove possibile segnalare alle autorità competenti gli autori di questi reati ambientali. Facciamo in modo di essere sentinelle della nostra città e non semplici spettatori passivi di atti compiuti contro l'intera collettività”.