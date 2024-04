A cura della Redazione

La Gori ha sospeso il Servizio Idrico dalle 14,00 alle 20,00 di venerdì 5 aprile 2024, nelle seguenti zone di Torre del Greco:

CUPA CRISCUOLO

CUPA DEI CAMALDOLI

VIA AVELLINO

VIA CANCELLO DEI MONACI

VIA GIACOMO LEOPARDI

VIA LAVA TROIA

VIA LITORANEA

VIA MORTELLE

VIA NAZIONALE

VIA PONTE DELLA GATTA

VIA SANTA MARIA LA BRUNA

VIA TORRETTA FIORILLO

VIA TORTORA

VIALE EUROPA

VICOLO I SAN VITO

VICOLO II SAN VITO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

*VIA NAZIONALE, tratto da Via Lombardia a Viale Europa.

L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.