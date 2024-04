A cura della Redazione

Sarà il primo e unico appuntamento eccezionale in Campania: un Career Day dedicato alle professionali del mare, che si terrà venerdì 12 aprile dalle 9 alle 13, presso i locali dell'incubatore Stecca, in via Calastro 8 a Torre del Greco.

L'evento, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, assieme all'incubatore Stecca, è una iniziativa promossa nell’ambito di un ciclo di incontri già avviato da Assarmatori e che vedrà la partecipazione delle principali compagnie di navigazione aderenti all’associazione stessa.

L’evento del 12 aprile sarà inoltre l’occasione per studenti delle scuole secondarie di secondo grado e per tutti coloro che sono interessati ad avviare una carriera lavorativa a bordo delle navi, di poter incontrare e colloquiare con i referenti di compagnie di navigazione.