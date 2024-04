A cura della Redazione

Lavori per “abbassare” il sottopasso dell'autostrada: da lunedì chiude la zona del ponte di via Lamaria a Torre del Greco. A stabilirlo è un'ordinanza predisposta dal dirigente del settore autonomo Polizia municipale, Salvatore Visone. Tutto parte dalla richiesta, pervenuta nei giorni scorsi dal settore politiche di programmazione e assetto del territorio, con la quale si informa che è in programma “l'esecuzione di lavori inerenti la realizzazione delle condotte fognarie e le opere per il raggiungimento della nuova quota di progetto dell'asse viario di collegamento tra il casello di via Sant'Elena e via Nazionale”.

A tale riguardo viene stabilito che lungo via Lamaria, dal 15 aprile a fino al 5 agosto, sia interdetta la circolazione veicolare e pedonale. Viene inoltre disposto che “la società incaricata dei lavori garantirà la messa in posa della segnaletica stradale necessaria prima dell'intervento e al ripristino della segnaletica preesistente allo scadere dell'ordinanza”.

Stesso discorso vale per la segnaletica nelle seguenti intersezioni: via Nazionale-angolo via San Gennariello, via San Gennariello-angolo traversa San Gennariello, via Cavallo-angolo via Circumvallazione, rotonda autostradale-angolo via Sant'Elena.