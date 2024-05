A cura della Redazione

Riaprirà al traffico lunedì 20 maggio, con tre settimane di anticipo rispetto all'iniziale cronoprogramma: via Curtoli torna percorribile con le auto.

E come annunciato dall'amministrazione comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco Luigi Mennella in occasione dell'avvio degli interventi di riqualificazione, che hanno portato in particolare alla realizzazione di marciapiedi più ampi nel tratto di strada più angusto, lo farà a doppio senso di circolazione, lo stesso regolato da impianto semaforico provvisorio

A stabilirlo è un'ordinanza dirigenziale del settore autonomo di polizia municipale, che istituisce il “doppio senso di marcia temporaneo in via Curtoli dal civico 1 al civico 33, dal giorno 20 maggio all'11 giugno, con orario h. 24, regolato con impianto semaforico provvisorio”.

A spiegare le ragioni di questa scelta è il vicesindaco con delega alla viabilità: “L'apertura anticipa della strada rispetto alle previsioni iniziale – sottolinea Michele Polese – ci consentirà nelle prime settimane di verificare l'andamento della viabilità nella zona, in particolare nelle ore di punta, che riteniamo essere quelle che coincidono con l'ingresso e l'uscita degli alunni dal vicino plesso Giovanni Paolo II. Al termine di questo periodo, insieme agli uffici preposti, faremo un primo punto della situazione per valutare eventuali criticità e, qualora questo sia necessario, procedere agli opportuni accorgimenti tecnici”.