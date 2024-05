A cura della Redazione

Traffico in tilt alla rotonda dell’ingresso del casello autostradale a causa della sosta indisciplinata delle auto dei genitori che accompagnano i loro figli ai bus per le gite scolastiche.

La coda delle auto ingolfa le strade adiacenti alla rotonda, tra cui via Scappi, via Bianchini, via Montedoro, via de Nicola.

Situazione insopportabile che blocca in casa in via Sant'Elena centinaia di residenti. Traffico in tilt anche per gli stessi autobus che si fermano nell'imminente uscita autostradale.

I cittadini di via Sant'Elena e dintorni stamattina presenteranno un esposto al primo cittadino in cui chiedono misure urgenti anche per la segnaletica stradale dissuasiva di velocità.