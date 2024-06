Proteggere il mare e prevenire la dispersione di rifiuti nell'ambiente: sono le due tematiche poste alla base di Spazzapnea, l'operazione “fondali puliti” che torna per il sesto anno. Una competizione nazionale nel segno della tutela della natura in programma nella mattinata di domenica 9 giugno e che si svolgerà in contemporanea in sette diverse città italiane.

Tra queste anche Torre del Greco che, grazie al coordinamento di Apnea Academy e Spazzapnea odv e al coinvolgimento del Circolo Nautico guidato da Gianluigi Ascione e della Guardia Costiera, torna protagonista dopo i buoni riscontri ottenuti lo scorso anno. Con la città del corallo, protagonista dell'iniziativa saranno anche Genova, Marina di Pisa, Ancona, Roma, Bari e Ustica.

Scopo della manifestazione è premiare chi riuscirà a recuperare più rifiuti dai fondali dell'area prescelta, che nel caso di Torre del Greco sarà quella a ridosso del porto: si tratta di una gara durante la quale i partecipanti, divisi in squadre, si trasformano in veri e propri spazzini del mare e, immergendosi in apnea, recupereranno il maggior numero di scarti destinati altrimenti a restare in acqua.

L'evento, nato nel 2018 a Genova con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tutela dell'ambiente marino e riproposto poi in altre locali (come Capri, Venezia, Bari e Palermo), ha sempre riscosso notevole successo, attirando un pubblico sempre più vasto. “L'appuntamento di quest'anno – spiegano gli organizzatori – intende rafforzare il successo delle passate edizioni. Spazzapnea è infatti una gara di apnea mirata alla raccolta di rifiuti sommersi, in particolare di plastica”.

L'evento gode del sostegno dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella che, grazie all'interessamento dell'assessore ai rifiuti Antonio Ramondo, ha coinvolto la ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti per il recupero e lo smaltimento di quanto recuperato dai partecipanti a Spazzapnea.