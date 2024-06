A cura della Redazione

Concessione di contributi economici a sostegno delle spese di trasporto dei soggetti diversamente abili frequentanti strutture riabilitative: è possibile presentare la domanda fino al prossimo 8 luglio.

È quanto stabilito dall'avviso pubblico redatto su indicazione dell'amministrazione comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco Luigi Mennella e dell'assessore alla politiche sociali Mariateresa Sorrentino, e firmato dal dirigente del settore, Alessandro Gennaro Borrelli e dalla coordinatrice dell'ufficio di piano dell'ambito 31, Roberta Testa.

Nel documento si ricorda come il regolamento in materia di accesso ai servizi e agli interventi sociali “disciplina la concessione di un sostegno economico alle famiglie di soggetti disabili per le spese, sostenute nell’anno (nello specifico si tratta del 2023), relative al trasporto presso i centri e le strutture riabilitative specializzate presenti sia sul territorio che fuori dal territorio cittadino, a partire da due chilometri di distanza dall’abitazione”.

I contributi saranno assegnati in funzione del numero delle istanze ammesse, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e liquidati dopo la presentazione del certificato di frequenza mensile riportante il numero delle sedute effettuate, la durata e la data di inizio dei trattamenti riabilitativi.

“Possono partecipare al bando – viene ancora ricordato nell'avviso pubblico presente sul sito dell'ente, www.comune.torredelgreco.na.it – i cittadini diversamente abili in possesso di residenza nel comune di Torre del Greco; di cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure, per i cittadini extracomunitari, in possesso del permesso di soggiorno e residenza da almeno sei mesi a Torre del Greco; assenza di prestazioni sociosanitarie per le quali il trasporto venga già previsto all’interno della prestazione; con disabilità ai sensi della legge 104/92; per i minori, la cui situazione di disabilità non sia ancora attestata ai sensi della L.104/92; assenza di misure previste allo stesso titolo da altre leggi nazionali e regionali”.

Come detto, il termine per produrre le istanze è fissato all'8 luglio prossimo. Le domande devono essere presentate sul modello presente sul sito del Comune, all'ufficio protocollo di palazzo La Salle o a mezzo pec, all'indirizzo protocollo.torredelgreco.asmepec.it.