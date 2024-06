A cura della Redazione

Cosa sono i pesci mangiaplastica? Questi speciali pesci in ferro, progettati per la raccolta differenziata, sono stati creati per le spiagge di Torre del Greco. Sono pensati per aiutare a mantenere la spiaggia pulita e libera dalla plastica.

Inserendo le tue bottiglie di plastica in questi pesci, si contribuisce a evitare che i rifiuti finiscano in mare o sulla spiaggia, proteggendo l'ambiente e la bellezza del litorale torrese. Ogni bottiglia conferita è un passo verso un mondo più pulito e sano per tutti noi!

Il pesce è stato progettato per "mangiare" la plastica! Il suo interno può contenere tutta la plastica dei bagnanti, evitando che i rifiuti siano gettati in luoghi non adatti alla raccolta differenziata.

“Insieme possiamo fare la differenza, un piccolo gesto alla volta”, è lo slogan dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Mennella, per incentivare la raccolta differenziata della plastica sulle spiagge.