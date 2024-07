A cura della Redazione

Tre palchi tra via Comizi, villa comunale Ciaravolo e palazzo Vallelonga di Torre del Greco.

E ancora: circa duecento artisti, suddivisi in 19 diversi spettacoli; due convegni; due bande e sei formazioni musicali; tre compagnie di teatro amatoriale; tre attori professionisti; cinque formazioni musicali giovanili; quindici alunni dell'istituto Degni. Senza dimenticare gli otto artisti che stanno realizzando altari e tappeti.

Sono alcuni dei numeri della Festa dei Quattro Altari, pronta a tornare a Torre del Greco dopo sedici anni di assenza: il programma delle iniziative che si svolgeranno durante la tre giorni, da venerdì 19 a domenica 21 luglio, è stato presentato nel corso di una conferenza tenutasi in una gremita aula consiliare a palazzo Baronale.

“Non nascondo che sono emozionato – ha detto il sindaco Luigi Mennella nel suo intervento, alla presenza tra gli altri del presidente del consiglio, Gaetano Frulio –. Emozionato non tanto per avere dato seguito a ciò che è stato scritto nel programma elettorale, che è fatto per essere rispettato, ma per l'attenzione e la partecipazione che abbiamo riscontrato in questa occasione e nelle altre in cui abbiamo parlato del ritorno della festa. Assistere ad esempio al montaggio delle luminarie è bello e particolare. Sento in giro un'atmosfera diverse. La festa non deve essere letta come un momento fine a sé stesso: come amministrazione siamo convinti che questa ed altre manifestazioni siano un importante volano per lo sviluppo economico della città”.

Presenti buona parte degli artisti che si occuperanno degli altari e dei tappeti, citati dal consulente per le arti figurative Gigi Madonna: gli altari saranno realizzati da Alfonso Raiola (a piazza Luigi Palomba), Francesco Scognamiglio (corso Garibaldi), Filippo Romito (piazza Santa Croce) e Antonino Ammendola (palazzo Baronale); i tappeti da Sergio Eco (a palazzo Baronale), Raffaele Panariello (San Filippo Neri), Vincenzo Borriello (chiesa del Rosario) e Antonio Caso (chiesa di San Michele).

Ricco il programma di eventi, che ruoterà per lo più attorno ai tre palchi: il principale è quello di via Comizi, dove saliranno sempre alle ore 22 venerdì 19 Max Gazzè in Musicae Loci 2024 con Calabria Orchestra; Enzo Avitabile & i Bottari di Portico (sabato 20 luglio) e nell'ultima serata La Maschera, prima dello spettacolo di fuochi d'artificio nella zona del porto (il programma completo è allegato al presente comunicato stampa).

“L’attesa della festa – afferma il direttore artistico Gigi Di Luca – è parte della festa. Ecco perché tanto rumore, clamore, tanto entusiasmo ci ha accompagnati e ci accompagnerà ancora in questo viaggio di ritorno alla tradizione, di recupero della memoria collettiva. Corpus, identità, tradizione e riscatto sono i punti di partenza e di arrivo; sono i punti di osservazione della città e di relazione tra le persone, perché la festa è gioia, condivisione, è un nuovo inizio di partecipazione. Tutto ciò che forma questa festa dei quattro altari numero zero è circolare: in ogni suono, parola, gesto, segno, colore, abbraccio, c’è un’andata ed un ritorno. C’è un viaggio di emozioni che ci conduce inevitabilmente e per fortuna a riflettere sul Corpo di Cristo, sul riscatto sociale, sulle nuove identità, sul valore della tradizione e sulla pace. Il programma che ha avuto il suo prologo a maggio con le scuole, si muove per flussi di intrecci e suggestioni artistiche, si snoda tra vicoli, piazze, luoghi insoliti per accogliere spettacoli, palazzi storici, villa comunale, si articola tra concerti, spettacoli teatrali, azioni aeree con trampoli e fuochi, danza, tableaux vivent, bande, street parade, artisti di strada, convegni, e poi gli altari, i tappeti di segatura colorata, mostre, murales, installazioni, videomapping, esposizioni ed altro”.

PROGRAMMA DELLA FESTA

Venerdì 19 luglio Ore 18:00

Centro storico – Villa Comunale Sfilata e concerto Banda cittadina I Corallini

Ore 18:30 Palazzo Vallelonga La Festa: dal Corpus al Riscatto convegno sui temi della festa

Ore 19:30 Palazzo Vallelonga Il Riscatto Baronale reading teatrale musicale dal testo di Gennaro Vitiello con Gina Perna, Gino De Luca, Enzo Perna Ore 20:00 Corso Umberto – via Roma Spettacolo di clown e giocoleria

Ore 20:00 Villa Comunale Forum Young Festival a cura del Forum dei giovani di Torre del Greco Ore 20:30 Piazza Santa Croce Volta Celeste spettacolo con trampoli performance aeree ed effetti pirotecnici - compagnia dei Folli

Ore 22:00 via Comizi Concerto Max Gazzè in Musicae Loci 2024 con Calabria Orchestra Sabato

Sabato 20 luglio

Ore 18:00 Centro storico Sfilata e concerto Magicaboola Brass Band

Ore 19:00 Palazzo Vallelonga Verrà un giorno…performance di danza a cura del Centro Alba Buonandi Meglio ‘na tammurriata che ‘na guerra incontro con Enzo Avitabile

Ore 20:00 Villa Comunale Torre Music Club con la partecipazione di Patrizia Di Donna, Carla Fucci, Maurizio Giobbe, Iacentino e Rosy, Luna Janara, Venus and Mars

Ore 20:30 Palazzo Vallelonga I mille volti di Artemisia spettacolo di Tableaux Vivants - Ludovica Rambelli Teatro

Ore 22.00 via Comizi Concerto Enzo Avitabile & i Bottari di Portico

Domenica 21 luglio

Ore 18:00 Centro storico Sfilata Banda Musicale ACMT

Ore 18.30 – 19.15 – 20:00 via Teatro – via Falanga La Festa Spettacoli Teatrali a cura di Il Teatro di Donna Peppa, Associazione Teatrale Gianni Pernice, Teatro Club Gino Roma 1972

Ore 19:30 Palazzo Vallelonga I Canti del Corpo d’ Amore di e con Ambrogio Sparagna

Ore 20:00 Centro storico Tra nuvole Spettacolo itinerante - compagnia Baracca dei Buffoni

Ore 20:30 Villa Comunale Concerto Daniele Sepe e la Banda ACMT in Sepè Le Mokò

Ore 22:00 via Comizi Concerto La Maschera Ore 24:00 Porto Fuochi d’artificio