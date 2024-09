A cura della Redazione

Pubblichiamo il comunicato del Coordinamento percettori ADI (Assegno di Inclusione) di Torre del Greco che chiede un nuovo incontro con l'amministrazione comunale per non rivivere la situazione di luglio 2024:

“Non vogliamo rivivere l'incubo delle code notturne sotto al Comune di Torre del Greco - anche per disabili e famiglie con bambini -, dei litigi e del terrore di perdere il sussidio, indispensabile per molte famiglie - scrive il Coordinamento -. Per questo abbiamo chiesto un nuovo incontro all'assessore Sorrentino per la mattina di lunedì 23 settembre come Unione Sindacale di Base e Coordinamento Percettori ADI per un punto della situazione sui servizi sociali.

Il sindaco Luigi Mennella e l'assessore avevano assicurato, infatti, nell' incontro di luglio che entro settembre ci sarebbe stato un potenziamento dei servizi sociali con assunzione di almeno 15 unità.

Inoltre, essendo vicini i nuovi incontri al Comune per i Percettori, abbiamo urgenza di chiedere notizie sugli assegni sospesi e rassicurazioni sul fatto che gli incontri resteranno gestiti internamente dalle strutture pubbliche”.