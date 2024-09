A cura della Redazione

Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di cinque funzionari-area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, specialista in attività amministrative e contabili. È quello diramato dal Comune di Torre del Greco e pubblicato nella sezione Urp Informa del sito dell'ente (www.comune.torredelgreco.na.it). Partite lunedì 23 settembre, le candidature sono aperte fino al prossimo 8 ottobre. Le modalità sono contenute nell'avviso firmato dalla dirigente del settore Risorse Umane, Luisa Sorrentino, che stabilisce i requisiti necessari. Tra questi figurano, solo a titolo di esempio, “avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno in una delle amministrazioni pubbliche; essere inquadrati nell’area corrispondente del comparto delle funzioni locali e profilo professionale corrispondente, per contenuto lavorativo e competenze richieste, a quelli oggetto della procedura”.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica sul portale di reclutamento della pubblica amministrazione InPA, mediante la compilazione del format di candidatura disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it.

Come viene spiegato nell'avviso di mobilità, “le domande pervenute entro il termine previsto verranno preliminarmente esaminate dall’ufficio competente in materia di gestione delle risorse umane dell’ente, al fine della verifica dei requisiti di ammissibilità e, successivamente, trasmesse alla commissione giudicatrice”.

La valutazione si svolgerà in due fasi: valutazione dei titoli e del curriculum (punteggio massimo attribuibile 40 punti) e colloquio (punteggio massimo attribuibile 60 punti). “Tra tutti i candidati ammessi al colloquio – si legge ancora – saranno considerati idonei alla posizione da ricoprire presso il Comune di Torre del Greco coloro che avranno conseguito nel colloquio un punteggio di almeno 40/60. Pertanto risulteranno vincitori i candidati che avranno raggiunto un punteggio pari ad almeno 60/100”.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente di punteggio finale, derivante dalla somma del punteggio attribuito al curriculum e dalla votazione conseguita nel colloquio. “Se due o più candidati ottengono alla fine delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età” viene ancora evidenziato.