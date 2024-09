A cura della Redazione

Non ce l’ha fatta lo studente precipitato due giorni fa dalla finestra del secondo piano dell’istituto “Pantaleo” di Torre del Greco. Il cuore del sedicenne ha smesso di battere questa mattina, giovedì 26 settembre. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto dopo il quale il giovane è stato ritrovato in una pozza di sangue da insegnanti e amici che avevano notato lo zaino e gli occhiali in classi poggiati sul davanzale.

A nulla sono valsi gli interventi chirurgici ai quali è stato sottoposto dai medici dell’Ospedale del Mare per cercare di fermare le diverse emorragie agli organi interni, tra i quali i polmoni. Troppo profondo anche l’ematoma cerebrale che gli specialisti hanno cercato di ridurre con una delicata operazione, che però non ha dato i risultati sperati.