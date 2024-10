A cura della Redazione

Sarà inaugurato domani, sabato 5 ottobre, alle ore 10, il nuovo sottopasso di via Lamaria, che renderà più funzionale l'intero asse di collegamento che dalla zona posta a ridosso del casello autostradale porta fino alla rotonda del quartiere Sant'Antonio. Sono infatti terminati anzitempo gli interventi per rendere maggiormente funzionale la viabilità nella zona, dopo la precedente inaugurazione dell'arteria che parte dall'area di via Scappi.

A partecipare alla cerimonia di inaugurazione saranno tra gli altri il sindaco Luigi Mennella e il vicesindaco e titolare della delega ai lavori pubblici Michele Polese. Sarà questa l'occasione anche per vedere in funzione la nuova rampa che da via Del Lavoro collegherà via Lamaria, oggetto di una specifica ordinanza firmata dal dirigente alla polizia municipale, Gennaro Russo, che prevede l'istituzione di una circolare a senso unico che farà sì che il traffico nell'intera area possa essere più fluido e senza continue intersecazioni, consentendo agli automobilisti di poter raggiungere la zona del quartiere Sant'Antonio direttamente dall'area dove insiste il casello autostradale impiegando pochi minuti.

Questi i dispositivi di traffico che entreranno in vigore nel tratto di bretella compreso tra la rotatoria di Sant'Elena e il civico 43A di via Lamaria a partire dalle ore 10 di sabato 5 ottobre: doppio senso di circolazione; obbligo di circolazione in rotatoria secondo il senso di marcia indicato dalle frecce direzionali (senso rotatorio) con obbligo di dare precedenza ai veicoli che già impegnano la stessa; limite di velocità di 30 km/h su tutta l’area in oggetto, nelle more del completamento della lavorazioni; divieto di sorpasso; divieto di sosta permanente con rimozione forzata; divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.500 kg; obbligo di arresto all’intersezione con via Lamaria 43A (campo sportivo Marrazzo); obbligo di svolta a destra verso via Lamaria 54; doppia curva pericolosa nel medesimo tratto di strada; divieto di transito agli autobus; divieto assoluto di circolazione pedonale.

Nell'ordinanza viene inoltre specificato che il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all'adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale.