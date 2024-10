A cura della Redazione

Due alberi per ognuno di quelli sostituiti perché ammalati. È quanto fatto nella zona di via Enrico De Nicola a Torre del Greco, dove la squadra incaricata dal Comune ha eseguito gli interventi di reimpianto dei fusti prelevati in precedenza.

L'intervento segue una indicazione giunta dall'amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella e affidata per la parte operativa all'assessore alla transizione ecologica Laura Vitiello: “Si tratta – spiega la componente della giunta di Torre del Greco – di nuovi lecci, ossia alberature autoctone, sempreverdi, longeve e capaci di raggiungere dimensioni notevoli”.

L'assessore alla transizione ecologica tiene a ringraziare “gli uffici comunali per l’impegno profuso e per la costante attenzione che dedicano alla salute dei nostri alberi ed al contenimento dei costi di impianto”.

Gli alberi piantati sono indicati per le condizioni climatiche della città: “Valorizziamo così – conclude Laura Vitiello – l’importanza del patrimonio arboreo, ricordando il contributo indispensabile che gli alberi danno al mantenimento della salute dei nostri ecosistemi naturali e urbani, nonché al benessere dell'intera comunità, dal momento che rappresentano uno dei migliori alleati per contrastare la crisi climatica”.