È arrivata l’attesa svolta per il settore delle politiche sociali del Comune di Torre del Greco: con un bando firmato dal dirigente Alessandro Borrelli, a seguito del lavoro svolto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall’assessore al ramo Mariateresa Sorrentino, è stato infatti indetto il concorso pubblico per soli esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e determinato per 24 mesi di tredici assistenti sociali (area funzionari ed elevata qualifica, ex categoria D).

Competenze e requisiti del profilo professionale

Nel bando, pubblicato anche nell’apposita sezione Urp Informa del sito dell’ente (www.comune.torredelgreco.na.it) vengono descritte le principali competenze e i più significativi requisiti relativi al profilo professionale: “Conoscenze altamente specialistiche; competenze gestionali e socio-relazionali, adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità; capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie, di ricerca e sviluppo; responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente in conformità agli ordinamenti dell’amministrazione”.

Tra i requisiti per l’ammissione, il possesso della laurea triennale in scienze del servizio sociale e servizio sociale, il diploma di laurea in servizio sociale, la laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, la laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali, il diploma universitario in servizi sociali (le specifiche di ogni singolo titolo sono meglio esplicitate nel bando), oltre all’iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali.

Come presentare la domanda

“Il candidato – viene evidenziato nel bando – dovrà presentare la domanda di ammissione al concorso, indirizzandola al Comune di Torre del Greco, esclusivamente per via telematica, mediante la compilazione del format di candidatura sul portale inPa (https://www.inpa.gov.it/)”. Viene inoltre ricordato che la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 15esimo giorno di pubblicazione del bando sull’apposita piattaforma. Tutte le altre specifiche informazioni sono contenute nel bando, consultabile tra l’altro nelle sezioni Urp Informa e Albo pretorio del sito www.comune.torredelgreco.na.it.